Uno sfogo che ha lasciato il segno, una stoccata che mette in dubbio il suo futuro in giallorosso. Luciano Spalletti alla vigilia della sfida con il Genoa è uscito allo scoperto, dalla Roma si aspettava e si aspetta investimenti che il club non può sostenere, motivo per il quale a giugno potrebbe partire. Non è una questione di rapporti, che tra le parti sono più che buoni, ma di programmazione e di acquisti, che per ragioni economiche non possono essere fatti. L'ex allenatore dello Zenit voleva un centrocampista in grado di inserirsi immediatamente nei meccanismi (Rincon) e un attaccante pronto per sostituire Iturbe (Jesé), molto probabilmente avrà due giocatori in prestito (il primo dovrebbe essere Feghouli), nella speranza che non abbiamo bisogno di un lungo periodo di adattamento. Una scelta che non è in linea con le sue ambizioni.



SI FERMA? - Ecco perchè, nonostante una proposta di rinnovo sul tavolo, Spalletti potrebbe decidere di non firmare. E di fermarsi. Allenare la Roma gli piace moltissimo, ma per restare si aspetta di più. La Roma, dal canto suo, ritiene che la crescita possa continuare con un altro allenatore, con la stessa filosofia con la quale è stata decisa la sostituzione di Sabatini.