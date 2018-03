A due giorni dalla vittoria sullo Shakhtar Diego Perotti è intervenuti sui canali social della Roma.



Come avete preparato la partita di Champions?

Dovevamo fare un gol ma la cosa più importante era non subirne. Abbiamo sempre qualche occasione durante la gara, ma se avessimo preso gol ci saremmo innervositi e saremmo andati tutti in avanti sbilanciandosi. Avevamo 90 minuti per trovare un gol, non abbiamo perso la testa e abbiamo giocato con molta intelligente. Dzeko non ha segnato un gol semplice, e poi abbiamo difeso come animali. Abbiamo fatto la partita giusta.



Quella palla di Strootman a Dzeko…

Ci alleniamo per questo da Pinzolo. Bravo Dzeko a non essere andato in fuorigioco. Ci alleniamo tanto per queste soluzioni, è bello vedere i risultati di quello che si fa in settimana. Adesso ci alleniamo con ancora più voglia: dobbiamo credere nel lavoro. L’unico modo per migliorare è lavorare ancora di più. Forse quello che facevamo prima non era sufficiente, dobbiamo continuare come stiamo facendo ora.



Martedì sembrava essere in trance agonistica. Nel secondo tempo un grande scatto. Dove si trovano le forze per gli ultimi minuti di partita?

A livello fisico siamo sempre sopra le altre squadre, io mi sento bene. Negli ultimi minuti di partita la testa è fondamentale, che ti fa correre anche quando sei morto. Era una partita che non potevamo sbagliare, abbiamo fatto tutti uno sforzo pazzesco perché sapevamo che passare ai quarti dopo quel mese e mezzo di non qualità sarebbe stato fondamentale.