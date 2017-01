"E’ con particolare orgoglio che presentiamo questa importante collaborazione con Linkem. E’ una partnership molto molto importante, che ci porta verso quel futuro a cui tutti noi abbiamo, fatto di crescita e innovazione". Umberto Gandini, amministratore delegato della Roma, ha presentato oggi in conferenza stampa una nuova partnership con Linkem, che diventa il main sponsor del settore giovanile giallorosso. "Linkem è in grandissima espansione, molto importante sul panorama italiano. E’ entrato il fondo Blackrock nel capitale sociale di Linkem. Hanno un particolare interesse per Roma città e il mercato italiano, la scelta di legarci in questa partnership è stata ricevuta con grande entusiasmo da parte nostra". Presente anche Alberto De Rossi, tecnico della Primavera, in rappresentanza del settore giovanile.