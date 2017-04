Roma-Atalanta sarà la partita di Franck Kessie. Sabato in campo all'Olimpico da avversario dei giallorossi, che lo hanno in pugno per la prossima stagione stagione. Come si legge sul Corriere dello Sport, il giovane centrocampista ivoriano sarà il primo colpo della Roma sul mercato estivo: l'Atalanta ha accettato un'offerta di 28 milioni di euro (bonus compresi) più il prestito di un Primavera tra il difensore Marchizza e l'attaccante Tumminello. Accordo trovato anche con l'agente del giocatore per un contratto di cinque anni da 1,4 milioni a stagione più i premi a salire fino al 2022: mancano solo visite mediche, firme e annunci ufficiali.



PELLEGRINI - Intanto il ds giallorosso Massara ha già informato ufficialmente il Sassuolo che la Roma intende avvalersi del diritto di riacquisto per Lorenzo Pellegrini: pagherà i 10 milioni pattuiti per riportare a Trigoria il giovane cresciuto nel vivaio.