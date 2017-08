In attesa del colpo Mahrez, Monchi dovrà alleggerire l'organico a disposizione di Eusebio Di Francesco. Il direttore sportivo della Roma proverà a piazzare nelle prossime settimane l'esercito di esuberi: Iturbe, Vainqueur, Castan e Gyomber sembrano le operazioni più urgenti da completare. Da valutare le sorti di Gerson, che in questa tournée ha convinto tecnico e critici e potrebbe essere al via del campionato ancora in giallorosso. Monchi dovrà infine sciogliere i dubbi su tre giovani: Sadiq (che dovrebbe salutare la truppa in prestito), Nura e Tumminello. Lo riporta il quotidiano Il Tempo.