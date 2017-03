Tanti i milioni investiti negli anni per rinforzare la squadra, renderla competitiva ai più alti livelli. Negli ultimi 9 mesi, James Pallotta, ha versato nelle casse della sua Roma 86 milioni, utili per coprire stipendi e qualche spesuccia. Non solo soldi che entrano, però, per i giallorossi. Ogni mese, infatti, dal club capitolino esce un milione di euro, destinazione Stati Uniti d'America.



IL "COSTO" DI PALLOTTA - I dati di bilancio della Roma raccontano le spese sostenute per i servizi offerti da Raptor, Neep, As Roma Spv, società riconducibili al presidente e iscritte alla voce «rapporti con società correlate». È la voce a cui sta più attenta la Consob, e per questo ogni euro scambiato è certificato da amministratori esterni come congruo. Come sottolinea la Repubblica oggi, in cinque anni e mezzo la Roma ha versato nelle società di Pallotta 5,9 milioni di euro: 3,05 sono finiti alla Raptor di Mr James grazie a due accordi, il “business development agreement” e il “retail e- commerc agreement”, per consulenza strategica e gestione del commercio digitale; una cifra vicinissima ai 2 milioni, che verranno superati a giugno, è finita negli ultimi 18 mesi nelle casse della Asr Spv Gp, altra società veicolo di Pallotta, per "consulenza strategica e direzionale. Spiccioli pure alle controllanti diretta e indiretta del club. Dalle parti correlate, invece, non è mai arrivato nulla. Inoltre, è stato coperto d'oro anche il Cda: 4,5 milioni in 4 anni e mezzo, giusto un milione all’anno. Pezzi da novanta dell’economia americana, ma poco avvezzi a parlare di calcio: i vari Beers, D’Amore, Galantic, Gold, Kleinn, Neely, Sternlicht. E soprattutto Zanzi. L’ex Ad che costava altri 7mila euro al mese per l’affitto della sua casa a Fontanella Borghese.



QUANTE SPESE! - Tra Cda e consulenze, dalla Roma sono volati via 10 milioni di euro, ai quali vanno aggiunti 2,2 milioni di euro per la Disney e i 400mila euro all’amico dell’ex presidente DiBenedetto, Andrea Gabrielle, per rifare il sito. Soldi nelle "correllate", che però non corrispondono. Al contrario della Juve, che, proprio dalle correlate, ha incassato 16 milioni solo nell’ultimo anno, 50 negli ultimi 4.