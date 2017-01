Antonio Rudiger, difensore della Roma, ai microfoni di Sky Sport ha confermato l'interesse del Chelsea nei suoi confronti. "Posso solo dire che Conte è un grande allenatore, ma ho scelto di restare a Roma. Obiettivi? Siamo in corsa su tre fronti e dobbiamo vincere un trofeo. Fazio è forte, i meriti della crescita difensiva li divido con i miei compagni. Sono qui per vincere, sono ossessionato per la vittoria così come Spalletti".