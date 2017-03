Walter Sabatini continua a parlare. L'ex d.s. giallorosso, dopo lo sfogo di ieri, ha risposto alle domande di abc.es. "Mi è stato riferito che entro domani sarà tutto definito e che Monchi firmerà un contratto per 3 stagioni. In questo momento è il miglior direttore sportivo del mondo, lo conosco bene e mi piacciono i suoi metodi di lavoro. Sono convinto che alla Roma potrà lavorare come ha fatto in questi anni al Siviglia, è vero che sono società diverse ma ci sono una serie di similitudini. A Roma si tiene in considerazione il lavoro del ds e Monchi, in questo momento, è il miglior direttore sportivo in circolazione".