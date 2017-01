Novità di mercato in casa Roma. Il presidente Pallotta sta cercando di accontentare Spalletti, che ha messo in cima alla lista dei possibili rinforzi per l'attacco il nome di Gregoire Defrel. Con il Sassuolo il club giallorosso ha già aperto diversi altri discorsi per i giovani Ricci e Pellegrini. Quest'ultimo piace anche a Southampton e Tottenham, ma il Sassuolo fa muro, respingendo anche il nuovo assalto dal Leicester di Ranieri al difensore Acerbi.