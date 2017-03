Francesco Totti nuovo direttore sportivo della Roma? Sembra uno scherzo, ma l'indiscrezione arriva dalla Spagna, paese che sta seguendo con grande attenzione le vicende della società giallorossa a causa del possibile approdo a Trigoria di Monchi, ormai separato in casa con il Siviglia. Secondo Estadio Deportivo, James Pallotta starebbe infatti pensando a un ruolo operativo per il capitano giallorosso, il cui contratto da calciatore è in scadenza a fine giugno: un'ipotesi da tenere in considerazione solamente in caso di mancato arrivo di Monchi.