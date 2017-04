Santiago Ascacibar, stella dell'Estudiantes, ha parlato del suo possibile approdo alla Roma: "So che in questo momento i miei agenti si trovano in Europa ed è sempre bello essere associato a un club come la Roma. Se il passaggio si concretizzerà o meno dipenderà dalle proposte che arriveranno. Ma posso dire che la Roma è davvero una grande squadra: l’ho vista giocare e mi piace molto il calcio che propone. Monchi? Penso sia un uomo che conosce molto bene il suo lavoro e per questo occupa una posizione davvero importante nel panorama europeo". Le dichiarazioni sono state riportate dal Corriere della Sera.