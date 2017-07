Djamel Mesbah, ex difensore di Milan e Crotone, ai microfoni di Tele Radio Stereo ha parlato del possibile approdo di Riyad Mahrez alla Roma. "Siamo molto amici, è un ragazzo umile, che è arrivato giovane in Nazionale e sembrava un veterano, sarebbe perfetto per la Roma di Di Francesco, con il 4-3-3 e la sua capacità di giocare largo, auguro alla Roma di riuscire a prendere questo calciatore. Mahrez è più forte di Salah, non lo dico da algerino, ma guardando il lato tecnico del calcio, con lui la Roma avrebbe la garanzia di fare il salto di qualità, grazie a Ranieri ha imparato benissimo a fare la fase difensiva, io ho avuto Di Francesco a Lecce e sono sicuro che per il suo gioco Mahrez sarebbe perfetto. Non entro nel merito della trattativa, lui ora è in tournée con il Leicester, so che la Roma lo vuole".