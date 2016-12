Antonio Percassi, presidente dell'Atalanta, ha parlato all'Eco di Bergamo della situazione di diversi componenti della rosa in vista del mercato di gennaio, a cominciare da Mattia Caldara: ''Se la Juve chiuderà l'operazione avremo tutti vantaggi evidenti. Loro hanno anticipato tutti e il ragazzo restando da noi crescerà giocando. Io ringrazio mio figlio Luca e Sartori per lo straordinario lavoro svolto. Questa è un'operazione che può cambiare la storia dell'Atalanta. Lo teniamo due anni, prendiamo 25 milioni e costruiamo la Casa del Giovane. Sportiello è un ragazzo con qualità importanti, non dobbiamo tarpare le ali ai giovani, è giusto che seguano la loro strada. Piuttosto è decisivo sostituirli in modo adeguato''.



GLI INCEDIBILI - Il presidente dell'Atalanta si è poi soffermato su altri due giocatori che stanno facendo benissimo in questa stagione: ''Petagna è il giocatore che mi ha sorpreso di più; non lo conoscevo ma mi ha impressionato; non abbiamo intenzione di lasciarlo partire. Il Papu, invece, non è una sorpresa per nessuno; lo conosciamo tutti da anni e sappiamo che è un giocatore in grado di fare la differenza. Per noi è incedibile". Chiusura su Gasperini: "Lui è la persona giusta al posto giusto. Si sta divertendo, è bravo nella gestione del gruppo e ogni volta che gli parlo capisco che sta già pensando al futuro".