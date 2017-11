Claudio Ranieri, ex tecnico della Roma ora sulla panchina del Nantes, ha rilasciato un'intervista alla Gazzetta dello Sport. Questo uno stralcio delle sue parole sulla Nazionale e sui giallorossi:



Ipotesi Italia in Russia.

"Abbiamo un buon mix di giocatori esperti e di giovani. Ci sono talenti emergenti. Insigne può ricordare Baggio, Del Piero e Totti. Poi abbiamo attaccanti che mi piacciono molto perché Immobile, Zaza, Belotti non danno tregua agli avversari. Sono moderni, di statura internazionale".



La Roma.

"Alcuni erano scettici su Di Francesco perché non viene mai pesato il lavoro svolto in precedenza. Eusebio aveva fatto grandi cose a Sassuolo. È riuscito a coinvolgere i calciatori. Lo seguono e lo rispettano".