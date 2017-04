L'allenatore del Pescara Zeman, ha espresso la propria opinione sulla sua ex squadra, la Roma, che affronterà lunedì sera.



"Roma e il sogno scudetto? Il problema non è Spalletti - riporta Il Mattino - è l'organizzazione societaria, il progetto. Se guardiamo la rosa di cinque anni fa della Juventus, sono rimasti 12 o 13 giocatori, mentre nella Roma 2 o 3: questo perché se la Juve vende, lo fa per comprare qualcuno di più forte e se la Roma vende, lo fa per necessità".