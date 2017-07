Non solo il rinnovo di Radja Nainggolan. La nuova Roma accoglie il giovane turco Under ma non ferma qui le sue manovre d'attacco, lavori in corso su più tavoli per il ds Monchi con un tesoretto importante derivato dalle cessioni. Su tutte, quei 42 milioni più bonus fino a 50 complessivi per Mohamed Salah incassati dal Liverpool: proprio in quel ruolo, ovvero in attacco, la Roma è pronta a spendere.



DEFREL IN ARRIVO - Innanzitutto, il colpo Gregoire Defrel si sta avvicinando: la trattativa col Sassuolo procede bene, la tensione sta svanendo e quei 20 milioni bonus compresi sono pronti per essere recapitati a Squinzi. Vicino l'accordo anche sulle modalità di pagamento, verso un prestito oneroso con obbligo di riscatto. Di Francesco verrà accontentato per un giocatore che apprezza tantissimo.



OFFERTA PER MAHREZ - Non solo, perché con un'altra spesa la Roma vuole provare a prendere anche Rihad Mahrez. Stella del Leicester dei miracoli di Ranieri, è stato trattato dall'Arsenal e accostato al Barcellona; adesso, Monchi ha preso contatto con Eduardo Macia per una prima offerta da 23 milioni di euro. L'algerino è un obiettivo concreto, ma serve rilanciare. Perché la richiesta è da 35 milioni come base d'asta minima, la Roma insisterà. Per un altro colpo in attacco col tesoretto di Salah.