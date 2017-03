L'allenatore della Roma, Luciano Spalletti ha dichiarato dopo l'eliminazione dell'Europa League ad opera del Lione: "Siamo fuori senza recriminazioni, abbiamo pagato qualche ingenuità e l'assenza di mestiere che ci ha fatto sprecare energie. La squadra complessivamente ha fatto bene, giocando una grande partita e meritava di più, non è giusto. Abbiamo creato le situazioni, ma non siamo riusciti a buttare dentro il pallone. Dzeko è mancato? Poteva fare di più come Salah, ma bisogna accettare gli alti e bassi dei giocatori. Qualcosa ho sbagliato anch'io in questa serie ravvicinata di partite. Questa è una squadra forte, c'è materiale su cui lavorare fino al termine della stagione. Ci vorrebbe il tempo effettivo, il Lione ha offerto un brutto spettacolo con delle continue perdite di tempo".