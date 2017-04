Non ci sono solo sorrisi nellache travolge il Pescara nel posticipo della 33esima giornata di Serie A. Al 70esimo minuto, infatti,, inserendo al suo posto Clement Grenier., che, andando poi direttamente negli spogliatoi senza passare dalla panchina.". Secondo Premium Sport, Dzeko si è rivolto così a Spalletti, sottolineando il suo disappunto per la sostituzione in una partita in cui avrebbe potuto staccare Belotti in testa alla classifica marcatori. Un sassolino che il bosniaco si è voluto togliere dalla scarpa dopo che negli ultimi mesi l'allenatore l'aveva pungolato tante volte, imputandogli poca cattiveria sotto porta.Intervenuto a Premium Sport, Luciano Spalletti è tornato sulla questione: ". Dalle immagini ora vedo che era un po' arrabbiato, meno male che non ha preso la direzione della panchina". Poi la, secondo cui la sostituzione è stata una scelta non corretta: ": l'ho tolto perchè è l’unico centravanti che ho e io le prossime sfide non voglio giocarle senza di lui.".Anche Radja, a fine partita, è tornato sull'episodio: "Dzeko arrabbiato per il cambio? Quest'anno sta facendo molti gol e ci teneva a farne anche oggi.".