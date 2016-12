Luciano Spalletti, tecnico della Roma, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del club giallorosso.



Sul suo ritorno a Roma: "Ho capito che sarei tornato alla Roma solo quando mi hanno chiamato. Ero con la mia famiglia, in particolare con i miei figli. A me stimolava come idea, ma loro erano molto entusiasti: sono grandi romanisti, come me. Ne abbiamo parlato. Mi piaceva la squadra, mi piaceva il fatto che mi avessero ricercato e mi dispiaceva vedere la Roma non al massimo".



Sul mercato di gennaio: "Perotti ed El Shaarawy sono due giocatori di qualità, ce lo hanno dimostrato. Walter Sabatini è uno dei più forti nel suo ruolo. Aveva intavolato delle trattative nel suo grande stile. Questa squadra ora è anche un po’ mia, ma non dimentichiamoci che è stata costruita da Walter Sabatini”.