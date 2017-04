Spalletti, negli ultimi tempi, ha dato segnali di apertura sul rinnovo rispetto a un addio che sembrava ormai certo e resta comunque possibile. Ma la vera urgenza della Roma è centrare il secondo posto e solo dopo la certezza dell'obiettivo raggiunto si prenderà una decisione.Con la società tuttora disponibile - scrive Il Tempo - ad affidarsi ancora all'allenatore toscano.



Anche perché i primi colloqui esplorativi di Baldini, incaricato da Pallotta di trovare un'alternativa per la panchina, non hanno portato alcuna certezza. La preferenza per un tecnico Italiano o che conosca la serie A, quindi la prima scelta si chiama Sarri, ma De Laurentiis lo tiene in pugno.