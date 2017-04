, reo di averlo tolto troppo presto dal match contro il Pescara, ormai ampiamente al sicuro in termini di risultato.la vetta della classifica cannonieri e magari anche la Scarpa d'Oro. L'attaccante, quando ancora la partita era in bilico, non ci ha pensato un attimo a vestire i panni dell'assist man - come il passaggio a Nainggolan in occasione del 2-0 -, maPoi la decisione del tecnico, oltre che ovviamente legittima, anche intelligente in termini precauzionali visti i prossimi tre impegni della squadra giallorossa che dovrà incontrare la Lazio nel derby domenica prossima, poi il Milan a San Siro e la Juventus all'Olimpico.Ecco però che Dzeko ha tirato fuori quella cattiveria che tanto spesso gli ha contestato Spalletti.Non un comportamento grave, questo è chiaro, soloLa società punirà il bosniaco con una multa e domenica Edin sarà regolarmente in campo. Del resto i precedenti del giocatore non sono tali da alzare il livello di attenzione su una reazione di questo tipo, del tutto sporadica., se poi dovessero arrivare successi personali, ben vengano, ma l'ordine deve essere rigorosamente questo.