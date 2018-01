In attesa di definire in un senso o nell'altro la trattativa per Emerson Palmieri e Dzeko al Chelsea, la Roma resta alla finestra sul mercato in entrata. Aleix Vidal continua ad essere una pista valida per il ruolo di terzino, anche se lo spagnolo gioca a destra e non a sinistra. Monchi al Barcellona ha chiesto un prestito con diritto di riscatto (a 10 milioni di euro), operazione che può arrivare a dama.



Il vero problema è andare a capire chi può arrivare davanti. A Trigoria si sono oramai convinti di cercare un esterno destro di piede mancino, di quelli adatti al 4-3-3 di Di Francesco. Da un paio di giorni ha preso quota il nome di Nicola Sansone, che Di Francesco ha già avuto al Sassuolo. L’attaccante del Villarreal, però, è destro e non mancino. Ed è out per infortunio ancora per un po’.



Sempre secondo la Gazzetta dello Sport, un altro nome sul taccuino di Monchi è poi quello di Moussa Dembelé, la punta francese del Celtic. Attaccante centrale, però. E sempre di piede destro. Tradotto, bisogna cercare altrove, se si vuole il nome perfetto, la pedina ideale. E tutto entro il 31 gennaio. Del resto, ballano più di 50 milioni di euro. E anche un po’ del futuro della Roma.