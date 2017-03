La Roma si gioca il passaggio del turno di Europa League contro il Lione. La qualificazione si deciderà allo stadio Olimpico, con i francesi forti del risultato dell’andata, avendo vinto per 4-2 contro i giallorossi.



DZEKO - La Roma avrà bisogno del suo miglior gioco, di grande determinazione, ma soprattutto di molta precisione sotto porta. Per questo nella Capitale sperano che Edin Dzeko sia in serata, perché è il giorno in cui il capocannoniere giallorosso potrà essere decisivo. Si tratta di una delle partite fondamentali della stagione, e Dzeko sarà essenziale.



CAPOCANNONIERE - Il bosniaco è capocannoniere dell’Europa League, primato condiviso col brasiliano Giuliano dello Zenit, entrambi a quota 8 gol. Dzeko ha segnato un terzo delle reti realizzate dalla Roma in Campionato, per un totale stagionale di 30.



CONCENTRAZIONE - Contro il Lione c’è bisogno di gol, unitamente alla concentrazione difensiva. Nelle ultime partite la Roma ha subito troppo, e la difesa da affidabile è divenuta traballante. L’eliminazione contro il Porto fu inaspettata, e fa ancora molto male. Anche contro i francesi i giallorossi partivano favoriti, per poi farsi rimontare. Stasera però non saranno ammessi errori, e anche se la squadra non potrà nemmeno contare sul supporto della tifoseria, la Roma ha tutte le qualità per qualificarsi.