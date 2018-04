Come riportato da Fiorentina.it, alcuni tifosi della Roma hanno consegnato al 'Franchi' uno striscione per omaggiare Davide Astori, ex calciatore anche della 'Magica'. "Ciao Davide", si legge, con il Capitano ritratto in maglia viola con sfumature giallorosse: "Questo è per te", annuncia un sostenitore della squadra capitolina.