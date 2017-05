Il mercato degli allenatori ha effetti anche su quello dei giocatori. Com'è normale che sia, l'imminente approdo di Spalletti sulla panchina dell'Inter porta con sè tutta una serie di voci legate all'interesse verso alcuni calciatori della Roma: da Rudiger e Manolas a Nainggolan passando per Emerson Palmieri. L'ultimo nome uscito in ordine di tempo è quello del giovane brasiliano Gerson, classe 1997. Intanto Spalletti si porterà dietro quasi tutto lo staff tecnico: Domenichini, Pane, Baldini, Andreazzoli e Zubiria, mentre Massara è pronto a seguire Sabatini. Quest'ultimo ha dichiarato: "Gerson a Milano? Non lo so, dipende...".



ROMA SU BERARDI - Lo stesso discorso riguarda la Roma, che ha già scelto Di Francesco. Il quale si porterebbe volentieri Berardi nella Capitale. L'attaccante del Sassuolo è da tempo nel mirino dell'Inter, che però non ha ancora affondato il colpo. Così i giallorossi hanno ancora la possibilità di inserirsi nella trattativa. Nel frattempo dall'Inghilterra riecheggiano nuove sirene di mercato per Salah.