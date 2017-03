Via le barriere, riecco la Curva Sud. Come riporta il Corriere della Sera, la Roma ha già esaurito i biglietti per il settore caldo del tifo in vista del derby di martedì prossimo, con 7.000 tagliandi staccati solamente negli ultimi due giorni. La Roma spera di arrivare a quota 50.000 spettatori, puntando anche sul fattore campo per eliminare la Lazio dalla Coppa Italia.