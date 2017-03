Il portiere della Roma Wojciech Szczesny, che sabato tornerà a difendere la porta giallorossa nella sfida di campionato contro il Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le parole del portiere polacco sul match contro i partenopei:



"Sarà interessante, ci saranno due squadre arrabbiate e verrà fuori una bella partita, lotteranno per ottenere il risultato e si sfideranno apertamente, sono match che si giocano sulle qualità mentali. Mi piace pensare che i nostri rivali non abbiano nulla più di noi, la qualità farà la differenza".



Poi sul derby di ieri sera: "Non è mai bello perdere il derby, ma ora abbiamo un grande match contro il Napoli e dobbiamo concentrarci su questo. Direi che contro la Lazio abbiamo giocato metà tempo della partita, abbiamo perso il primo round e questo è brutto, ma non è finita. C’è una partita in casa e abbiamo la possibilità di capovolgere il risultato e arrivare in finale".