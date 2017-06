Damiano Tommasi, presidente dell’Associazione Italiana Calciatori ed ex calciatore della Roma, è intervenuto ai microfoni di Tele Radio Stereo. Queste le sue parole:



"Se parlo di Di Francesco sono di parte. Ha dimostrato a tutti di essere arrivato alla Roma dopo aver lavorato bene al Sassuolo. Per lui sarà un banco di prova perché si trova dinanzi una rosa con qualità e obiettivi differenti rispetto ai neroveri ma ha l’età giusta per mostrare a tutti di che pasta è fatto. Per i centrocampisti è più facile pensare al gioco in maniera collettiva e, quindi, diventare poi allenatore. Chi mi ha sorpreso è Montella che da calciatore non sembrava poter avere un futuro da tecnico. Eusebio dovrà formare e gestire lo spogliatoio. Per Pellegrini è arrivato il momento giusto per mettersi alla prova. Dovrà saper mantenere l’equilibrio in campo ed il suo ruolo lo favorisce. Cina? Molti calciatori scelgono di giocare la solamente per i soldi e poi si rendono conto di essere infelici".