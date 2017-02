“Dzeko e Belotti sono i migliori bomber della serie A”. Così Antonio Comi, ex calciatore di Torino e Roma ora dg della società granata, ha definito i due centravanti che domenica pomeriggio si troveranno uno di fronte all'altro all'Olimpico. All'andata la sfida tra i due attaccanti fu vinta dal Gallo, autore anche del gol che sbloccò la partita (3-1 il finale per il Torino), il bosniaco restò invece a secco, i suoi tentativi vennero tutti respinti dai guantoni di Joe Hart, suo ex compagno di squadra al Manchester City, ma ora avrà la possibilità di prendersi la propria rivincita.



PRESENTE SIMILE - La storia di Dzeko e Belotti nei rispettivi club ha molti punti in comune. Entrambi lo scorso anno, alla prima stagione nella nuova squadra, hanno incontrato più di una difficoltà: il granata in tutto il girone di andata ha segnato una sola rete e non sempre è stato schierato titolare da Ventura, al giallorosso, invece, il primo anno alla Roma è andato ancora peggio. Pochi gol (solamente otto in campionato più altri due in coppa) ma tante critiche e troppi errori, specialmente davanti alla porta avversaria. Le carriere dei due numeri 9 sembrano viaggiare su binari paralleli anche in questa stagione ma, fortunatamente per entrambi, le cose stanno andando decisamente meglio. Innanzitutto per quanto riguarda il numero di gol segnati in questo campionato, 18 gol il giallorosso e 17 il granata, ma c'è anche un altro particolare che li accomuna: la poca precisione dal dischetto. Entrambi finora hanno calciato tre rigori in questo campionato, segnandone però solamente uno a testa. Ma se Dzeko ha dichiarato che lascerà il prossimo penalty ad un proprio compagni, Belotti tornerà invece dagli undici metri se ne avrà l'opportunità.



FUTURO DIVERSO - La principale differenza tra i due attaccanti è invece legata al futuro: se Dzeko sembra destinato ad essere un pilastro della Roma anche nel prossimo futuro, Belotti a fine stagione potrebbe invece cambiare squadra. L'attaccante del Torino, considerata anche l'età e la facilità con cui va a segno, ha attirato su di sé l'attenzione di diversi top club europei, tra cui Real Madrid, Chelsea e Manchester United oltre che al Milan. In serie A la partita di domenica potrebbe quindi essere l'ultima in cui i due centravanti si troveranno uno di fronte all'altro.