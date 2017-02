Era il 13 maggio 2007 l'ultima volta che il Torino vinse in casa della Roma: quella domenica alla squadra granata bastò un gol dell'ex Muzzi per avere la meglio sui giallorossi. L'attaccante approfittò di un pasticcio difensivo di Chivu, si involò verso la porta di Curci e lo trafisse con una conclusione perfetta. La Roma provò a reagire, colpì anche tre pali ma non riuscì a trovare il pareggio. Grazie a quella vittoria il Torino conquistò l'agognata salvezza.

L'ultima vittoria della Roma all'Olimpico contro il Torino risale invece allo scorso 20 aprile: 3-2 in rimonta nei minuti finali con un'incredibile doppietta di Totti. Dopo i gol di Belotti e Manolas, all'80' Martinez portò in vantaggio la squadra di Ventura: sembrava tutto fatto per il Torino ma all'86' Spalletti fece entrare in campo Totti, dopo pochi secondi il capitano della Roma segnò il gol del 2-2 e tre minuti dopo realizzò il 3-2 su rigore.

Nelle 73 partite giocate nella capitale in serie A tra Roma e Torino, i giallorossi hanno vinto 46 volte, i granata 14, i restanti 13 incontri sono finiti in parità.