Sette campionato con la maglia granata, cinque con quella giallorssa, con cui ha vinto anche una Coppa Italia nel 1991: Antonio Comi è tra i grandi doppi ex di Roma-Torino. Appesi gli scarpini al chiodo Comi ha iniziato la propria carriera da dirigente nella squadra granata e ora ne è il direttore generale. Ai microfoni di Torino Channel, l'ex attaccante ha presentato la partita di domenica. "Le due squadre giocano entrambe un calcio offensivo, Dzeko e Belotti sono i migliori bomber dalla A. La Roma cercherà di dare continuità ai grandi risultati, mentre il Toro dovrà cercare allo stesso modo di continuare a valorizzare i propri giocatori e i propri valori, come ha fatto finora".

Comi ha poi raccontato alcuni aneddoti su Totti e su Mihajlovic, quando quest'ultimo era un suo compagno di squadra in giallorosso. "Sinisa era arrivato a Roma dopo aver vinto molto in Serbia, era molto giovane. Lui amava la moda, e veniva con i capi firmati ad allenamento, e a volte noi più grandi, per scherzo, tentavano di farglieli sparire. Totti? Dopo tanti anni che non ci si vedeva, quando io ero già dirigente qui, lui mi vede e mi fa “Ciao Pandone”, che era il mio soprannome ai tempi. Mi ha fatto molto piacere mi abbia riconosciuto, quando io ero già fisicamente diverso: è stata una bella emozione",