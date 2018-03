Dopo il successo esterno a Napoli, laè tornata in campo questa sera nell’anticipo della 28esima giornata di Serie A. La squadra di Eusebio Di Francesco, prima del ritorno di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk,Dopo un primo tempo a lungo dominato dai granata, con Iago Falqué vicino al gol in due occasioni ma fermato da due strepitose parate di Alisson, la Roma domina il secondo tempo. Sblocca la gara unsu assist di Florenzi, raddoppia De Rossi in girata tenuto in gioco da Ansaldi in area di rigore. La terza rete arriva a un minuto dal termine grazie a, che sfrutta alla perfezione un contropiede condotto da Nainggolan., a +4 sulla Lazio e +5 sull'Inter.