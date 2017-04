"Il derby è sempre una gara diversa da tutte le altre, vuoi sempre distruggere sul campo l'avversario. Sappiamo com'è finito l'ultimo derby, vogliamo la rivincita". Francesco Totti, in occasione della presentazione degli scarpini creati ad hoc dalla Nike per i 25 anni di carriera, ha risposto alle domande di Pierluigi Pardo in Piazza San Lorenzo in Lucina, sede dello store dove il capitano giallorosso si dedicherà anche ai circa 200 tifosi accorsi per lui. "Massimo rispetto per la Lazio, anche perché ho tanti amici dell'altra sponda della capitale, però in campo si dà sempre il 101%. Il ricordo più bello rimane la maglietta '6 unica' nel derby del 5-1. Mio figlio calciatore? La decisione spetta a lui. Lo giudicherò a 360° tra 3 o 4 anni, se vedrò che non va glielo dirò".