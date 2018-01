Dopo il pareggio raggiunto negli ultimi minuti grazie al gol di Edin Dzeko, per la Roma è già tempo di pensare alla rivincita di domenica: alle 20.45 allo stadio Olimpico arriverà nuovamente la Sampdoria, in questo gioco del destino riservato dal calendario. I campi saranno invertiti, ma con ogni probabilità non ci saranno De Rossi, Perotti ed El Shaarawy: i tre, che hanno già saltato la sfida di “Marassi” e anche oggi alla ripresa hanno svolto solo lavoro individuale. Qualche speranza per il Faraone.