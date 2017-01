Il Lugano ha ufficializzato l'arrivo in prestito dalla Roma di José Machin. Questo il comunicato.



Il FC Lugano comunica di aver concluso mercoledì con l’AS Roma l’accordo per il prestito del giocatore José Machin, detto Pepin. Il centrocampista è nato il 14 agosto 1996 nella Guinea Equatoriale ma è in possesso anche della nazionalità spagnola.



E’ stato campione d’Italia 2016 con la Primavera della Roma e nella corrente stagione è stato trasferito in prestito al Trapani (serie B). Un infortunio nelle prime partite ne ha frenato l’impiego: ha all’attivo 6 presenze in campionato e due in Coppa Italia. Con la nazionale equatoguineana ha giocato due partite di qualificazioni ai Mondiali e due di Coppa d’Africa. “Pepin” Machin è giunto a Lugano nella giornata di lunedì per sottoporsi alle visite mediche. Giovedì partirà con i compagni per il ritiro in Spagna. L’accordo con la Roma prevede il prestito sino a giugno 2017 con possibilità di riscatto da parte del Lugano e contro riscatto del club giallorosso.