Secondo quanto riportato dal quotidiano Libero, per sostituire il partente Emerson Palmieri, la Roma sta pensando all'acquisto a parametro zero del centrocampista/terzino della Juventus Kwadwo Asamoah. Già promesso sposo del Galatasaray, è in scadenza di contratto a fine stagione, ma non è escluso un rinnovo coi bianconeri.