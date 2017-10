"Sono molto contento di come sta andando, ho ancora problemi con la lingua ma il mister mi sta aiutando moltissimo". Cengiz Under, esterno d'attacco della Roma, si confessa in un'intervista pubblicata dal match program ufficiale del club. "Segnare il primo gol è complicato, con il Crotone ho avuto delle buone occasioni ma non è andata bene. Spero di segnare il prima possibile. I primi due mesi sono stati difficili, non sono abituato a stare da solo. Mi sto abituando. Non riuscivo a capire molto in allenamento e il mister si aiutava nelle spiegazioni con i gesti, ma oggi con l’italiano me la cavo meglio, e se capisco meglio il mister i risultati si vedranno sul campo. Siamo un gruppo unito, passiamo molto tempo insieme. Bissare il secondo posto dello scorso stagione è l'obiettivo minimo ma puntiamo allo scudetto. Essere alla Roma è un sogno che si realizza, questa società ha grandi obiettivi. Ero tifoso di Totti, purtroppo non potrò giocare con lui".