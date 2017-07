Mentre la Roma si allena negli Stati Uniti agli ordini di Eusebio Di Francesco, l'ultimo arrivato in casa giallorossa è costretto a faticare da solo. Cengiz Under ha dovuto rinunciare alla tournée per problemi legati al visto ed è rimasto a Roma, dove sta lavorando agli ordini del preparatore Franceschi. Un duro colpo per Di Francesco, che avrebbe voluto testarlo nelle amichevoli di lusso che i giallorossi affronteranno negli States. Under, che ha già avuto modo di scambiare due chiacchiere con Francesco Totti a Trigoria, si allena sotto gli occhi di Morgan De Sanctis, che a partire dal primo agosto sarà il nuovo club manager della Roma.