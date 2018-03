Dopo il no a gennaio al Napoli per Simone Verdi si è scatenata una ridda di voci. "Cosa c'è dietro quel rifiuto?". Anzi "Chi c'è". Di sicuro la Roma lo tenta. In estate l'affare tra l'esterno del Bologna e il club giallorosso potrebbe sbocciare. In questo senso l'incontro di domani al Dall'Ara potrebbe favorire una trattativa già ben avviata che deve guardarsi però dalla concorrenza dell'Inter. "Sarà il protagonista del mercato estivo", ha assicurato ieri l'agente di Verdi.