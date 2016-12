Stasera Thomas Vermaelen può rivedere la luce in fondo al tunnel. Titolare per la prima volta in campionato dopo 4 mesi, Spalletti ha lasciato qualche possibilità: «Sì, ci sta che giochi». In campo, in Serie A, ci è già tornato, quasi un mese fa contro il Pescara. Appena un minuto, poi panchina contro Lazio, Milan e Juve. Stasera, vista l’assenza di Manolas - scrive la Gazzetta dello Sport -, potrebbe giocare dall’inizio o almeno un tempo, in coppia con Fazio oppure con Rüdiger nella difesa a tre e mezzo che tanto piace a Spalletti.



Il belga, che dal Barça è in prestito secco con opzione a favore della Roma, potrebbe essere una risorsa importante, ma Manolas, Rüdiger e Fazio per Spalletti sono diventati intoccabili. L’ipotesi rinnovo del prestito non è remota. Una sorta di operazione Szczesny-bis, ma tutto passerà dalle sue condizioni fisiche.