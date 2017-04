Una vittoria necessaria, arrivata con il minimo sforzo. La Roma batte l'Empoli 2-0 grazie alla doppietta di Edin Dzeko. Il bosniaco ha stravolto il suo rendimento rispetto alla scorsa stagione ed è entrato nella storia della società giallorossa con 23 reti in campionato, 8 in Europa League e 2 in coppa Italia.



Incrementare lo score nella coppa nazionale è l'obiettivo che Dzeko dovrà avere in mente martedì sera, nel ritorno della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio. I giallorossi dovranno recuperare due reti per rimettersi in corsa, senza subire gol. L'attaccante bosniaco, dopo la parentesi in nazionale in cui ha giocato una sola delle due partite previste visto che nell'altra era squalificato, sembra aver ritrovato la condizione fisica migliore e Spalletti ieri, dopo 73' minuti, gli ha concesso l'ovazione del pubblico e la possibilità di riposarsi un po'.



Quella di martedì per la Roma sa tanto di ultima spiaggia, dopo l'eliminazione in Europa League, la Coppa Italia è l'unico obiettivo in cui è ancora realmente in corsa. I giallorossi hanno dalla loro l'esperienza del match contro il Lione: la squadra è entrata in campo con la convinzione giusta e la rimonta è stata mancata per un soffio. Una sorte di seconda occasione che Dzeko e compagni non possono proprio farsi mancare.



In un Olimpico pronto a vestirsi a festa per un derby che vale una stagione per entrambe le squadre, lo spettacolo è pronto per partire. Senza le barriere rientreranno i gruppi organizzati della Curva Sud dopo più di un anno e mezzo e sicuramente si faranno sentire. Non ci sono scuse per la Roma e per Dzeko: martedì serve una prestazione da uomini veri.