L'inizio del 2017 è partito con il freno a mano tirato per il mercato giallorosso. Il nuovo ds Frederic Massara ha scelto, di comune accordo con la società, di mettersi alla finestra e attendere l'occasione giusta.



Intanto le altre si muovono a partire dalla Juventus che ha già messo le mani su Rincon - la Roma si è informata sul giocatore ma il pensiero è stato quello di evitare di spendere così tanto per un giocatore non più giovanissimo che sarebbe venuto nella capitale non per fare il titolare -, e il Napoli che si è accaparrato Pavoletti, tanto per guardare in casa delle due più pericolose nemiche.



La società giallorossa, viste le finanze non certo floridissime, ha dovuto guardare prima agli esuberi - il prestito di Iturbe al Torino e una promessa strappata per Skorupski a giugno sono stati propedeutici al riscatto anticipato di Iago Falque che ha portato nelle casse della Roma 6 milioni di euro - e adesso dovrà darsi da fare.



Il primo smacco è arrivato da Jesè, l'attaccante del PSG ed ex Real Madrid è stato fin troppo chiaro: Roma non è una piazza che gli aggrada, piuttosto si riduce lo stipendio e torna alle origini nella sua Las Palmas. Non certo un attestato di stima per Totti e compagni e chissà se avrà chiesto a Marquinhos come si sta nella capitale.

Un esterno d'attacco arriverà, non sarà un nome che farà perdere la testa ma, con ogni ragionevole probabilità, sarà funzionale al gioco di Spalletti.



Intanto riprendono le competizioni e gli obiettivi dovranno essere perseguiti con forza: la Roma deve provare a vincere un trofeo. Difficilissimo lo scudetto, affascinante il percorso di Europa League, più realistico lo scenario legato alla Coppa Italia. La banda Spalletti ripartirà da Genova contro i rossoblù. Per cominciare bene l'anno e riprendere con fiducia il cammino interrotto qualche settimana fa.