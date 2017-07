Il caro, vecchio (si fa per dire) Eusebio Di Francesco, in un' intervista fresca fresca, dice che l'aspetto più difficile del suo lavoro rispetto ai calciatori è "trasmettere determinati valori, sono ragazzi che si allontanano dalle famiglie e dalla vita di tutti i giorni, dobbiamo guidarli e aiutarli". Diamine, ha ragione, il saggio DiFra. Eccome. Eh sì, i valori. E allora, parliamone. Ma non di quelli da inculcare nel capoccione di ragazzini che hanno visto troppa tv e pensano che la rabona sia il senso della vita. Dai su, non sto qui a fare il moralista, non sono il tipo. Io parlo di valori molto più terreni. Sonanti. E fruscianti. Qui a Roma si dice “Sordi”, con la “r” al posto della “l”. A Palermo, mi pare “Picciuri', a Venezia “Sghej”. Ma sì, dai, i soldi e il valore dei calciatori. Ora mi chiedo - ma benedetti ragazzi - la mia preghiera è rivolta ai dirigenti del Leicester dopo aver letto la notizia qua e là sui siti romanisti: se la Roma vi offre 30 milioni per Mahrez voi sparate 46 milioni? Ma chi l'ha deciso che uno che ha giocato una sola stagione da marziano possa valere così tanto? Ma allora che trattate a fare se la differenza tra offerta e richiesta è questa e, soprattutto, come si fa a credere che vi sia in giro chi è disposto a spendere 46 milioni per Mahrez? Nell'anno d'oro con Claudio Ranieri, il 26enne nato a Sarcelles ha giocato 37 partite in Premier segnando 17 gol. La stagione successiva, pur con 4 gol in Champions, ha messo a segno 6 reti in 36 partite, senza mai accecare il pubblico con i fantastici guizzi dell'anno precedente. Quindi, per un giocatore che ha giocato tutta la vita in club di seconda schiera, protagonista di una sola stagione da supereroe, la richiesta è 46 milioni? Alla Roma, poi, che ha ancora i polpastrelli scottati per il flop Iturbe? Non scherziamo, dai.

Oddio, qualcuno sarà pronto a bacchettarmi ricordandomi che il PSG ne spese 45 per Javier Pastore. No dico, Pastore. Un notissimo procuratore tempo fa, parlandomi di un altro famoso affare, mi spiegò filosofeggiando come non non esista il valore in moneta di un giocatore (ve l'ho già detto?), mentre "di presidenti cogl... disposti a strapagarlo te ne trovo quanti ne vuoi", testuale. Ora, gironzolando per il web e sul nostro sito, leggo cartellini del prezzo attaccati a maglie pure di lusso, ma signori miei sentite qui: la Roma paga 23 milioni tra prestito, riscatto e bonus per Defrel, che magari li varrà pure, vedremo. Poi c'è l'Inter che potrebbe spendere 24 milioni per liberare Vecino. E leggo su calciomercato.com del danaroso Bayern che inquadra il valore del talentuoso Renato Sanches in 48 milioni di euro. E non sto qui per fare del moralismo sul valore del danaro. Semmai ne faccio sul valore dei giocatori. Vero che quel procuratore me l'ha spiegato chiaro e tondo, come funziona. E ora l'accorato appello: c'è qualcuno che, come DiFra con i suoi ragazzi, voglia insegnare i valori giusti ai presidenti e ai commercialisti del pallone? Sì perchè Mahrez a 46 milioni... Dai, ma daaaai, come direbbe un caro, vecchio maestro del giornalismo.