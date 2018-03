Rolando, il Fenomeno, è tornato a parlare del suo periodo all'Inter e di Calciopoli: "In quegli anni all'Inter non lottavamo solo contro altre squadre, ma contro un intero sistema corrotto. Lo scoprimmo dopo qualche anno, quando alcune persone andarono in galera e la Juventus in Serie C. Giustizia è stata fatta". La Juventus, però, non fu retrocessa in Serie C, ma in B, dove giocò e vinse il campionato 2006/07.