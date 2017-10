"Ne avevo parlato coi miei genitori prima del sorteggio e loro già sapevano che avrei preso la Roma. Sono felice di tornare a Roma e di giocare contro la mia ex squadra, per la quale nutro un grande rispetto". Antonio Rudiger, sulle pagine del Telegraph, preannuncia la grande voglia di ritrovare l'Olimpico giallorosso in Champions League. "Ho trascorso due anni meravigliosi in giallorosso con alti e bassi dovuti all’infortunio al crociato. Ma i miei compagni, lo staff e i tifosi mi hanno sempre sostenuto, sono stati sempre al mio fianco".