Daniele Rugani non si tocca. La Juventus ne è sempre più convinta, la sue prestazioni migliorano continuamente e la scelta di rinnovare il suo contratto non è stata casuale: blindato fino al 2021, con tanto di nuovo ingaggio, Rugani è una certezza per Allegri e per la Juve del futuro. Non a caso, gli assalti dall'estero al difensore ex Empoli continuano nonostante tutto. In particolare, Arséne Wenger insiste per portarlo all'Arsenal e ci ha provato anche a gennaio scorso, con un sondaggio diretto per prendere informazioni.



INCEDIBILE - Così come per il Napoli in passato, la Juventus ha alzato il muro anche con l'Arsenal, all'ennesimo tentativo dei Gunners per portare Rugani a Londra. Incedibile e intoccabile, l'idea di spendere 30 milioni per lui da parte di Wenger non è stata neanche presa in considerazione; lo stesso varrà anche per la prossima estate, visto che la Juve è convinta di aver trovato il difensore del futuro, insieme a Mattia Caldara.