L'ex giocatore della Fiorentina Salvatore Esposito ha rilasciato un'intervista a Il Corriere dello Sport, parlando anche della sua ex squadra: "Benassi mi ricorda Khedira. E’ una mezzala che ha tempi perfetti d’inserimento. E fa gol perché ha un bel tiro. Non capisco come mai Pioli lo abbia utilizzato prima sulla fascia poi da trequartista. Non ha il passo per questi due ruoli. Chiesa? Che gioiellino. Del padre ha solo la corsa e la potenza del tiro. Mi ricorda le vecchie ali di un tempo: penso a Leonardi, a Gigi Simoni. Tutta corsa e dribbling. Tra l’altro si vede che ha i colori viola stampati sulla pelle. Può diventare il simbolo del nuovo corso".