Nel corso di un incontro organizzato presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre, Walter Sabatini, ex ds della Roma, ha parlato anche di Luciano Spalletti: "Spero resti alla Roma, sarebbe una perdita enorme. Spalletti ha tentato e sta tentando di portare dentro alla Roma la mentalità vincente. Da quando è arrivato non ha mai detto una cosa inutile, ha dovuto dire cose impegnative, andando a volte in rotta di collisione con Totti. Ho visto fargli fare giocate non riproducibili. Ma ha rappresentato un problema, gestirlo nella sua fase declinante. Spalletti, colpendo Totti in alcune circostanze, lo ha fatto per portare dentro la Roma quell'idea di forgiare una squadra forte. Sta cercando di fare qualcosa di poderoso. Merita di vincere con la Roma, e sarebbe l'unico in grado di farlo. Se potrebbe andare alla Juventus? Lo auguro alla Juve, ma spero voglia restare".