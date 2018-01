L'esperienza al Torino di Umar Sadiq è ormai giunta alla conclusione. L'attaccante, di proprietà della Roma, era stato bocciato da Sinisa Mihajlovic e in queste settimane non è riuscito a convincere neanche il nuovo allenatore Walter Mazzarri, Per questo motivo lascerà la formazione granata con il misero bottino di appena tre presenze in campionato e si trasferirà in Olanda dove c'è il NAC Breda pronto ad accoglierlo.



L'attaccante è infatti vicino all'accordo con la società olandese, non appena lo avrà trovato lascerà il Torino. La Roma ha già dato il suo benestare all'operazione con il NAC Breda, Sadiq presto non sarà più un calciatore del Torino.