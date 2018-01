Nelle ultime settimane i dirigenti del Torino e quelli del Genoa, oltre che di Diego Laxalt, hanno parlato spesso anche della possibilità di un trasferimento di Afriyie Acquah dalla società granata a quella rossoblù. Un'operazione che dovrà però essere rimandata almeno alla prossima estate perché il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a lasciar partire ora il mediano ghanese.



Le trattative per Laxalt e per Acquah proseguiranno quindi in maniera separata ma, se già quella per l'esterno uruguaiano sembra essere molto complicata, quella per il centrocampista ora sembra del tutto infattibile.